В мозг предложили вводить микроботов для доставки лекарств

Созданные командой из ETH Zurich, Цюрихского университета и Университетской больницы Цюриха, эти похожие на пузырьки микроботы управляются с помощью ультразвука. Введенные мышам, эти крошечные чудеса самособираются в рои и с поразительной точностью перемещаются по сложным сосудам мозга.

Что делает эти микроботы еще более удивительными, так это их биоразлагаемость. Изготовленные из газонаполненных микропузырьков, покрытых липидами, эти крошечные чудеса со временем растворяются, не оставляя после себя никаких следов. Липидная оболочка создана на основе вещества, содержащегося в биологических клеточных мембранах, что обеспечивает безопасность и совместимость.

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