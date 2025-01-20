В мозгу нашли нейроны с «иммунным дверным звонком»

Исследование, проведенное в Атлантическом университете Флориды, позволило картировать этот рецептор в мозге мыши и определить, какие нейроны его используют.

IL-1 важен как для здоровой, так и для нездоровой работы мозга. При отсутствии воспаления он помогает в таких процессах, как сон и память. Однако когда воспаление присутствует, высокий уровень IL-1 может привести к таким проблемам, как депрессия и потеря памяти. Данное исследование показывает, что нейроны с IL-1R1 не вызывают типичного воспаления, но могут играть определенную роль в том, как мозг обрабатывает иммунные сигналы и управляет эмоциональным и когнитивным поведением.

Исследователи обнаружили, что IL-1R1 особенно активен в соматосенсорной коре и областях, связанных с настроением и сенсорным восприятием. Это открытие может привести к новым способам лечения таких состояний, как стресс.

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