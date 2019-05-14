В недорогом браслете Xiaomi Mi Band 4 будет NFC

Трекер имеет OLED-дисплей для отображения информации и сенсорную кнопку для управления. Сообщается, что «умный» браслет оборудован адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, модулем NFC и датчиком частоты сердечных сокращений. Работать Mi Band 4 будет на аккумуляторе ёмкостью 135 мАч, который обеспечит 30 дней работы в автономном режиме.

Кроме того, с помощью браслета можно будет управлять воспроизведением музыки, которая хранится на смартфоне, связанном с устройством.

На рендерах изображён трекер в корпусе чёрного цвета. Будут ли другие цветовые варианты, пока неизвестно. Официальную презентацию от Xiaomi ждут в ближайшие недели. Тогда же станет известна цена устройства.