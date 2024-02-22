В незрелых яйцеклетках женщин нашли «бригаду уборщиков»: специальные структуры

Исследователи из Центра регулирования генома (CRG) в Барселоне обнаружили в ооцитах специализированные структуры под названием эндолизосомальные везикулярные ансамбли (ELVA), выполняющие роль «бригады уборщиков». Эти ELVA бродят по цитоплазме, захватывая и удерживая белковые агрегаты, эффективно их нейтрализуя.

Это открытие проливает свет на ранее неизвестный механизм сохранения качества ооцитов и женской фертильности.

Это исследование открывает захватывающие возможности для будущих исследований в области фертильности. Дальнейшее понимание того, как ооциты управляют белковыми агрегатами, может открыть новые решения для повышения фертильности женщин и борьбы с необъяснимым бесплодием. Кроме того, изучение аналогичных механизмов в других долгоживущих клетках, таких как нейроны, может дать представление о нейродегенеративных заболеваниях.

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