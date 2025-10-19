В Новосибирске создали полезные картофельные чипсы

Гуминовые и фульвовые кислоты содержат около 70 полезных компонентов — минералов, аминокислот и микроэлементов, которые легко усваиваются организмом. Они также обладают антивирусным эффектом и помогают улучшить вкус и аромат чипсов.

По патенту, технология приготовления включает несколько этапов: мойку и очистку картофеля, нарезку ломтиков, их выдержку в растворе гумусовых кислот от 1 до 30 минут, подсушку, добавление вкусовых добавок и обжаривание в масле. Чем дольше ломтики находятся в растворе, тем темнее становятся чипсы.

