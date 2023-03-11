В очередной раз: Apple Watch спасли жизнь автору бестселлеров

По словам Адама, однажды вечером он встал с дивана и «почувствовал лёгкое головокружение». Он прошёл на кухню, чтобы попить воды, и «сразу почувствовал, как мир исчезает». Адам переборол себя и лёг спать.

На следующее утро он проснулся и увидел, что его Apple Watch каждые два часа выдавали предупреждение о том, что у него фиксируется фибрилляция предсердий. Другими словами, у сердца Крофта был нерегулярный ритм. Это может привести к образованию тромбов, инсультам и смерти. «Я позвонил в службу 111, и мне сказали, что в течение часа нужно добираться до больницы», — рассказал Адам.

В больнице Крофту сделали две электрокардиограммы (ЭКГ), которые подтвердили, что Apple Watch правильно определили мерцательную аритмию.