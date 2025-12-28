В Оренбургской области пациентам с раком гортани начали сохранять голос

Опубликовано 28 декабря 2025, 19:501 мин.
В Оренбургской области пациентам с раком гортани начали сохранять голосНовый метод
В Оренбургской области медики начали применять новый для региона метод лечения рака гортани. Он позволяет пациентам сохранить голос после операции, пишет ТАСС. Ранее подобные вмешательства почти всегда приводили к его потере.
Суть методики в том, что во время удаления гортани хирурги сразу устанавливают специальный голосовой протез. Это устройство помогает человеку после реабилитации вновь обрести возможность говорить.
Как сообщила вице-губернатор региона Лариса Боярская, это одно из значимых достижений местной медицины в 2025 году.
