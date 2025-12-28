В Оренбургской области пациентам с раком гортани начали сохранять голос

Суть методики в том, что во время удаления гортани хирурги сразу устанавливают специальный голосовой протез. Это устройство помогает человеку после реабилитации вновь обрести возможность говорить.

Как сообщила вице-губернатор региона Лариса Боярская, это одно из значимых достижений местной медицины в 2025 году.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.