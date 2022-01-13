Найден белок, помогающий развитию рака и в то же время подавляющий его

Найден белок, помогающий развитию рака и в то же время подавляющий егоВещество обнаружили испанские учёные
Как отмечают специалисты из Испании, белок CSDE1 способен как способствовать образованию раковых опухолей, так и подавлять их. Зависит это от типа клеток, в котором он находится. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Cell Reports.
В эксперименте, который проводился в процессе исследования, участвовали лабораторные мыши. Сначала учёные взяли у них кератиноциты (тип клеток кожи), которые способны вызвать рак кожи. Затем эти клетки поместили в гены мышей, а после этого те из них, где уровень CSDE1 был низким, поместили под кожу животных.
По то словам учёных, в целом белок CSDE1 ведёт себя непредсказуемо. Другими словами, в клетках и тканях одного типа он может способствовать развитию рака, а другого - устранению опухоли. Учёные на данный момент не смогли понять причину такого функционирования белка. Это ещё предстоит выяснить в ходе будущих исследований.