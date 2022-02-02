В организме каких людей коронавирус может образовать более 20 мутаций: рассказывают врачи

Известно, что в Южной Африке женщина с диагнозом ВИЧ девять месяцев не могла вылечиться от коронавируса. Причём за это время в её организме образовалась 21 мутация вируса. По данным Social Science Research Network, у пациентки был штамм «дельта».

Этот случай навёл учёных на мысль, что подавленный иммунитет может способствовать превращению ковида в хроническую болезнь и появлению новых вариантов вируса из-за образования множества мутаций. Подобную точку зрения разделяет, например, Сергей Нетёсов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета.

Указанный случай - далеко не единственный. Также в 2021 году другая женщина из ЮАР болела ковидом семь месяцев, а в её организме было более 30 мутаций. Нечто подобное упоминают учёные из Великобритании и США.