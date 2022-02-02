В организме каких людей коронавирус может образовать более 20 мутаций: рассказывают врачи

В организме каких людей коронавирус может образовать более 20 мутаций: рассказывают врачиОб этом сообщает «Лайф»
Известно, что в Южной Африке женщина с диагнозом ВИЧ девять месяцев не могла вылечиться от коронавируса. Причём за это время в её организме образовалась 21 мутация вируса. По данным Social Science Research Network, у пациентки был штамм «дельта».
Этот случай навёл учёных на мысль, что подавленный иммунитет может способствовать превращению ковида в хроническую болезнь и появлению новых вариантов вируса из-за образования множества мутаций. Подобную точку зрения разделяет, например, Сергей Нетёсов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета.
Указанный случай - далеко не единственный. Также в 2021 году другая женщина из ЮАР болела ковидом семь месяцев, а в её организме было более 30 мутаций. Нечто подобное упоминают учёные из Великобритании и США.
Иммунолог Владимир Болибок отметил, что такие случаи встречались и в России. Например, у одной пациентки коронавирус длился 318 дней. Связано это было с тем, что иммунитет женщины оказался ослаблен из-за поздней стадии лимфомы. Что же касается мутаций, то у неё их было около 40. По словам врача, когда человек заражается ковидом, у него в среднем возникает одна устойчивая мутация в неделю. Если же болезнь длится долго, то этих мутаций становится больше, они накапливаются.
Получается, что большое число мутаций и длительное течение COVID-19 характерно для людей с подавленным иммунитетом. Например, у пациентов с ВИЧ, у тех, кто принимает препараты для подавления иммунитета.
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