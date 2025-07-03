В Пермском Политехе создали полезные продукты для снижения сахара в крови

Опубликовано 03 июля 2025, 23:121 мин.
В Пермском Политехе создали полезные продукты для снижения сахара в кровиИ вкусно
Учёные из Пермского Политеха разработали специальные продукты питания для людей с сахарным диабетом. Они создали растительную добавку на основе лопуха и топинамбура, богатую природными веществами, похожими на инсулин. Добавку ферментировали с помощью полезных бактерий и ультразвука, а затем использовали при производстве сыра сулугуни и напитка комбучи (чайного гриба).
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Такие продукты не только вкусные, но и полезные: они помогают снижать уровень сахара в крови, улучшают работу кишечника и общее самочувствие. Сыр сулугуни и комбуча изначально содержат пробиотики, а с добавлением растительной композиции становятся ещё более эффективными.
Учёные провели тесты на животных и сравнили действие своей фитокомпозиции с лекарством метформином. Результаты оказались почти одинаковыми, что говорит о высокой эффективности нового состава.
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