В Пермском Политехе создали полезные продукты для снижения сахара в крови

Такие продукты не только вкусные, но и полезные: они помогают снижать уровень сахара в крови, улучшают работу кишечника и общее самочувствие. Сыр сулугуни и комбуча изначально содержат пробиотики, а с добавлением растительной композиции становятся ещё более эффективными.

Учёные провели тесты на животных и сравнили действие своей фитокомпозиции с лекарством метформином. Результаты оказались почти одинаковыми, что говорит о высокой эффективности нового состава.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.