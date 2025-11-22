Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 ноября 2025, 22:35
1 мин.

В ПГУ создали противовоспалительный гель на основе трав и водорослей

На благо здоровья
В Пензенском государственном университете разработали новый противовоспалительный гель на основе лекарственных трав и водорослей. Средство действует местно, облегчая воспаление, долго держится на коже в виде защитной пленки и не оставляет следов на одежде.
Состав геля был создан научной группой самостоятельно с помощью экспериментальных исследований. Растения в составе геля усиливают действие друг друга, создавая комплексный эффект.

Гель будет в два раза дешевле зарубежных аналогов, а все сырье производится в России. Он подходит для применения при порезах, воспалениях кожи и других локальных проблемах.

В составе средства использованы лофант тибетский, стевия Ребо, хлорелла, спирулина и красностебельная гречиха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.