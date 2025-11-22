В ПГУ создали противовоспалительный гель на основе трав и водорослей

Состав геля был создан научной группой самостоятельно с помощью экспериментальных исследований. Растения в составе геля усиливают действие друг друга, создавая комплексный эффект.

Гель будет в два раза дешевле зарубежных аналогов, а все сырье производится в России. Он подходит для применения при порезах, воспалениях кожи и других локальных проблемах.

В составе средства использованы лофант тибетский, стевия Ребо, хлорелла, спирулина и красностебельная гречиха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.