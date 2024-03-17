В плохом иммунитете младенцев ученые «обвинили» бактерии кишечника

Исследователи из Weill Cornell Medicine обнаружили в кишечнике новорожденного уникальные бактерии, которые вырабатывают нейромедиатор серотонин. Этот серотонин не предназначен для мозга, а играет важную роль в образовании иммунных клеток, называемых Т-регуляторными клетками. Т-клетки действуют как «миротворцы иммунной системы», подавляя чрезмерно активные реакции, которые могут привести к аллергии или аутоиммунным заболеваниям.

Исследование выявило ключевое различие между кишечником новорожденных и взрослых. У новорожденных большая часть серотонина вырабатывается непосредственно бактериями кишечника, в то время как у взрослых эту функцию берут на себя специализированные клетки кишечника. Это говорит о решающей роли бактерий в формировании здоровой иммунной системы в критический период развития.

Исследователи планируют глубже изучить конкретные бактерии в организме младенцев, проанализировав выработку ими серотонина и других иммуномодулирующих молекул.

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