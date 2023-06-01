В подсластителе нашли вещество, которое повреждает ДНК

В ходе нового исследования эксперты подвергали клетки крови человека воздействию сукралозы-6-ацетата и отслеживали маркеры генотоксичности. В целом оказалось, что сукралоза-6-ацетат эффективно разрушает ДНК в клетках, которые подверглись воздействию этого вещества.

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