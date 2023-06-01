В подсластителе нашли вещество, которое повреждает ДНК

В подсластителе нашли вещество, которое повреждает ДНКЭто показало новое исследование
Согласно результатам нового исследования, в подсластителе содержится вещество сукралоза, которое разрушает ДНК. Кроме того, это вещество образуется при переваривании подсластителя под маркой Splenda.
Учёные обнаружили, что сукралоза-6-ацетат является генотоксичным веществом. Другими словами, оно способствует разрушению ДНК. Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов порог токсикологической опасности для всех генотоксичных веществ - это 0,15 микрограмма на человека в день. А в дозе подсластителя для одного напитка содержится уже больше суточной нормы сукралозы.
В ходе нового исследования эксперты подвергали клетки крови человека воздействию сукралозы-6-ацетата и отслеживали маркеры генотоксичности. В целом оказалось, что сукралоза-6-ацетат эффективно разрушает ДНК в клетках, которые подверглись воздействию этого вещества.
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