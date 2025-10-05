В РАН назвали ключевые тренды в борьбе с раком в России и мире

Участники отметили, что современные направления включают радионуклидную диагностику для раннего выявления изменений в организме и радионуклидную терапию для лечения распространённых опухолей с минимальными побочными эффектами. Какой сейчас мировой тренд? Переход к малым молекулам и пептидам в клинических исследованиях. Рынок радиофармпрепаратов активно растёт, пока ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости и смертности от рака к 2030 году.

Россия демонстрирует значительные успехи: разработаны несколько соединений, прошедших I фазу испытаний, применялись препараты LU-177 DOTA-PSMA, технология радиоэмболизации на основе Re-188 показала сокращение опухолей на 75−80% после одной процедуры и т. д. Кроме того, развивается бор-нейтронозахватная терапия с контролем накопления борфенилаланина у конкретного пациента.

