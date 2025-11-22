В РАН обсудили современные подходы в химиотерапии

Академик Владимир Чехонин отметил, что химиотерапия сегодня — это высокотехнологичная и наукоёмкая область медицины. Её потенциал далеко не исчерпан, а новые разработки позволяют достигать впечатляющих результатов.

Академик Александр Румянцев рассказал о комбинированных методах лечения — химиолучевой терапии, химиоиммунотерапии и таргетной терапии. Использование антител в сочетании с химиопрепаратами дало результаты, ранее немыслимые.

Заместитель директора МКНЦ Людмила Жукова подчеркнула развитие конъюгатов антител с токсическими агентами, которые поражают не только целевые, но и соседние опухолевые клетки, повышая эффективность лечения.

В центре внимания оказались и персонализированные подходы: молекулярно-генетическое тестирование, таргетная терапия и Т-клеточные технологии. Докладчики обсудили преимущества CAR-T-терапии при агрессивных формах рака крови, а также её сложности. В то же время ведутся разработки универсальных «готовых» клеток, способных упростить лечение и сделать его доступнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.