В РФ нашли безвредный способ извлечения полезных веществ из листьев брусники

Экстракты из брусники обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, их применяют для лечения болезней почек, мочевого пузыря, желудка, суставов. Раньше для получения таких экстрактов использовали воду или этанол, но вода не всегда эффективна, а этанол требует разрешений и не подходит детям.

Новый метод позволяет извлекать в три раза больше полезных веществ — например, флавоноидов с антиоксидантными свойствами. Для этого листья брусники смешивали с растворителем и обрабатывали ультразвуком (ускоряет процесс).

Особенно эффективной оказалась смесь бетаина, молочной кислоты и воды в соотношении 1:10:5. Растворители, использованные учёными, безопаснее и дешевле традиционных, а весь процесс занимает всего 30 минут.

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