В РФ нашли способ ускорить создание лекарств от болезней сердца

Исследователи обнаружили, что митохондрии — «энергостанции» клетки — не просто запасают избыток кальция, а делают это особым образом: в виде минеральных гранул. При этом они не теряют важных энергетических молекул — АТФ и АДФ. Ранее учёные думали, что кальций накапливается иначе, но старые опыты могли быть неточными, так как повреждали митохондрии.

Российские специалисты провели эксперименты в более щадящих условиях, где митохондрии оставались целыми. Это позволило понять, как именно кальций накапливается и как при этом сохраняется энергия клетки. Также был найден потенциальный «мишень» для новых лекарств — молекулы, влияющие на этот процесс.

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