В РФ научились диагностировать опухоли с точностью до 87% по свечению тканей

Глиомы — наиболее распространенные опухоли головного мозга. Их сложно удалить полностью, так как они не имеют четких границ, прорастая в соседние ткани. Традиционные методы диагностики не всегда точно определяют зоны инфильтрации.

Метод макро-FLIM измеряет время затухания флуоресценции после воздействия света определенной длины. Это время отличается у здоровых и опухолевых клеток, поэтому позволяет выявлять новообразования.

Ученые протестировали метод на образцах тканей 53 пациентов с глиомами. Анализ проводился вручную и с помощью алгоритмов машинного обучения. Успех был достигнут.

Новый подход позволяет обнаруживать опухолевые участки прямо во время операции без специальной окраски срезов. В будущем исследователи планируют расширить выборку пациентов и улучшить автоматическое распознавание опухолей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.