Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2025, 18:50
1 мин.

В РФ научились диагностировать опухоли с точностью до 87% по свечению тканей

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде разработали новый метод диагностики опухолей головного мозга. Он основан на анализе флуоресценции — естественного свечения тканей — и позволяет с точностью до 87% выявлять глиомы и зоны инфильтрации. Там раковые клетки проникают в здоровые ткани.
Глиомы — наиболее распространенные опухоли головного мозга. Их сложно удалить полностью, так как они не имеют четких границ, прорастая в соседние ткани. Традиционные методы диагностики не всегда точно определяют зоны инфильтрации.

Метод макро-FLIM измеряет время затухания флуоресценции после воздействия света определенной длины. Это время отличается у здоровых и опухолевых клеток, поэтому позволяет выявлять новообразования.

Ученые протестировали метод на образцах тканей 53 пациентов с глиомами. Анализ проводился вручную и с помощью алгоритмов машинного обучения. Успех был достигнут.

Новый подход позволяет обнаруживать опухолевые участки прямо во время операции без специальной окраски срезов. В будущем исследователи планируют расширить выборку пациентов и улучшить автоматическое распознавание опухолей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.