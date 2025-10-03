В РФ новым штаммам микроводорослей нашли применение в биодобавках

Desmodesmus armatus в свою очередь выделяется высокой способностью накапливать крахмал — почти в два раза больше, чем другие штаммы. Это делает его перспективным для производства кормов, биодобавок, биопластика и биоразлагаемых материалов.

В исследовании ученые выращивали водоросли в плоских фотобиореакторах с контролируемой температурой и освещением. Neochlorella semenenkoi и Chlorella sorokiniana развивались при 36 °C, Desmodesmus armatus — при 27 °C, а концентрация углекислого газа была в 50 раз выше атмосферной.

Результаты показали, что биомасса Neochlorella semenenkoi за восемь дней почти равна Chlorella sorokiniana, а Desmodesmus armatus растет чуть медленнее. Эффективность поглощения углекислого газа у новых штаммов была ниже, но при оптимизации условий она может увеличиться.

Оба штамма подтвердили свой потенциал для производства кормов, биодобавок и биотехнологических материалов.

