В РФ создали программу для быстрой разработки лечебного питания

Программа в считанные секунды подбирает необходимые ферменты для переработки молочных белков. Это ключевой этап в производстве так называемых белковых гидролизатов. Это продукты, которые легче усваиваются и полезны для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Раньше поиск правильных ферментов был долгим и трудоёмким процессом. Новая система использует собственную базу данных и работает без интернета.

Разработка поможет в импортозамещении специальных продуктов питания, а также будет полезна для научных исследований.