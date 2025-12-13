В РФ создали программу для быстрой разработки лечебного питания

Опубликовано 13 декабря 2025, 23:061 мин.
В РФ создали программу для быстрой разработки лечебного питанияПриятного аппетита
Российские учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали специальную компьютерную программу, которая ускоряет создание продуктов для лечебного и специализированного питания, пишет ТАСС.
Программа в считанные секунды подбирает необходимые ферменты для переработки молочных белков. Это ключевой этап в производстве так называемых белковых гидролизатов. Это продукты, которые легче усваиваются и полезны для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
Раньше поиск правильных ферментов был долгим и трудоёмким процессом. Новая система использует собственную базу данных и работает без интернета.
Разработка поможет в импортозамещении специальных продуктов питания, а также будет полезна для научных исследований.