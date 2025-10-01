В РФ выяснили факторы риска при экстренном коронарном шунтировании

ОКС — опасное проявление ишемической болезни сердца и одна из ведущих причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее пациенты с ОКС без подъема сегмента ST и высоким риском изучались недостаточно, а экстренное шунтирование выполнялось редко. Сейчас число таких случаев растет, особенно среди женщин — для которых данные ещё и ограничены.

Руководитель исследования Аслидин Нишонов отметил, что у пациентов с тяжелым атеросклерозом коронарных артерий экстренное шунтирование эффективнее и безопаснее стентирования. При этом значительная кровопотеря во время операции увеличивает риск осложнений в 6,5 раза, поэтому важно минимизировать кровотечение, использовать небольшие разрезы и работать на бьющемся сердце без его остановки.

