В РФ зарегистрировали первый отечественный нательный ЭКГ-монитор

«Ритм-1» крепится на грудь, весит всего 28 граммов и имеет длину около пяти сантиметров. Устройство водонепроницаемое, удобное для длительного ношения и не ограничивает активность — с ним вполне можно заниматься спортом. Данные передаются через Bluetooth на мобильное приложение, при этом достаточно 2−3 синхронизаций в неделю, подзарядка не требуется.

Врач получает информацию на рабочую станцию и может выявлять редкие нарушения сердечного ритма, которые не фиксируются при обычном суточном мониторировании.

В будущем планируется интеграция алгоритмов искусственного интеллекта, которые будут анализировать данные ЭКГ и помогать врачу отслеживать динамику состояния пациента. Новая версия ожидается к 2027 году.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.