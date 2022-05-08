В России диабет начнут лечить целебной колбасой

В России диабет начнут лечить целебной колбасойУже к концу этой осени
На их базе (Технологического института, – прим. ред.) были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови
Гурин также отметил, что производство колбасы могут запустить уже к концу этой осени, а начать планируется с небольших партий: “по 200 килограмм продукции в день и постепенно наращивать объемы производства”.
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