В России диабет начнут лечить целебной колбасой

Гурин также отметил, что производство колбасы могут запустить уже к концу этой осени, а начать планируется с небольших партий: “по 200 килограмм продукции в день и постепенно наращивать объемы производства”.

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