Фитнес и здоровье
Вчера в 19:31
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В России диабет начнут лечить целебной колбасой

Уже к концу этой осени
Доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин сообщил, что в России создали колбасу, которая должна помочь страдающим от диабета людям снизить уровень сахара в крови.
В России диабет начнут лечить целебной колбасой

На их базе (Технологического института, – прим. ред.) были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови

Андрей Гурин
Доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства

Гурин также отметил, что производство колбасы могут запустить уже к концу этой осени, а начать планируется с небольших партий: “по 200 килограмм продукции в день и постепенно наращивать объемы производства”.

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