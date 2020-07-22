В России могут запретить электронные сигареты популярной марки

В частности, в пакете изменений электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табачным изделиям. Это значит, что на них распространятся все запреты: на курение в общественном месте, продажу в интернете и др. Также запретят оборот никотиносодержащих продуктов орального потребления — пэков

Для электронных систем доставки никотина установят ограничение по содержанию никотина в жидкостях — до 20 мг на 1 мл. Запрет может коснуться продукции Juul — доля никотина в ней достигает 50 мг. Ещё меры могут затронуть электронные сигареты Logic Compact.