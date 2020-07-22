Фитнес и здоровье
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В России могут запретить электронные сигареты популярной марки
И вообще ужесточат регулирование отрасли
Госдума приняла во втором чтении изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Из-за этого в России могут запретить электронные сигареты популярной марки.
В частности, в пакете изменений электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табачным изделиям. Это значит, что на них распространятся все запреты: на курение в общественном месте, продажу в интернете и др. Также запретят оборот никотиносодержащих продуктов орального потребления — пэков
Для электронных систем доставки никотина установят ограничение по содержанию никотина в жидкостях — до 20 мг на 1 мл. Запрет может коснуться продукции Juul — доля никотина в ней достигает 50 мг. Ещё меры могут затронуть электронные сигареты Logic Compact.