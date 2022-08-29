В России могут запретить рекламу фастфуда и газировок на ТВ

Запрет предложила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она просит не показывать на ТВ такую рекламу в период с 07:00 до 22:00.

Так депутат рассчитывает сформировать у россиян здоровые пищевые привычки. Реклама фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий, как утверждается, этому мешает. Особенно депутаты хотят оградить от такой рекламы детей.

Лантратова предлагает также добавлять в ролики дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта.