В России могут запретить вейпы

Уточняется, что для предпринимателей будет установлен переходный период для переориентации на другие рынки.

«Мы выступаем за то, чтобы были большие парламентские слушания. Мы рассчитываем, что это будет через полтора-два месяца. Последний раз в парламенте такого рода историю обсуждали восемь лет назад, когда в России принималось большое антитабачное законодательство. <…> Такого уровня обсуждений в парламенте страны давно не было. Нужно профессионально разъяснить ту позицию, что сегодня в России огромное количество родителей выступают за то, чтобы вейпы были запрещены в стране. Это смертельно опасно для детей», — сказал Хамзаев.