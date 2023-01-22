В России могут запретить вейпы

В России могут запретить вейпыСкоро пройдут парламентские слушания по вопросу
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов могут пройти в течение полутора-двух месяцев.
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Уточняется, что для предпринимателей будет установлен переходный период для переориентации на другие рынки.
«Мы выступаем за то, чтобы были большие парламентские слушания. Мы рассчитываем, что это будет через полтора-два месяца. Последний раз в парламенте такого рода историю обсуждали восемь лет назад, когда в России принималось большое антитабачное законодательство. <…> Такого уровня обсуждений в парламенте страны давно не было. Нужно профессионально разъяснить ту позицию, что сегодня в России огромное количество родителей выступают за то, чтобы вейпы были запрещены в стране. Это смертельно опасно для детей», — сказал Хамзаев.