В России начали болеть более заразным вариантом коронавируса

Сообщается, что первые образцы с новым вариантом были переданы в лаборатории в конце мая. Хафизов рассказал, что согласно исследованиям, «варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрон"».

Также он отметил, что сейчас в России всё же преобладает вариант BA.2, который ещё называют «стелс»-«омикроном», а также его дочерние варианты. «Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесённым ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "Омикрона"», — заявил Хафизов.

Тем временем, Россия поэтапно снимает коронавирусные ограничения. В Москве с 1 июня даже вступила в силу «ковидная амнистия», то есть с горожан и бизнеса больше не будут взыскивать ранее назначенные штрафы.