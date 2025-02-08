В России начали колоть «сперму» рыб для омоложения. Врач объяснил вред процедуры

Материал, известный как ПДРН, добывается из спермы лосося и, как утверждается, способствует заживлению кожи, повышению ее эластичности и уменьшению признаков старения. Процедура, уже ставшая популярной в Южной Корее, используется такими знаменитостями, как Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян.

Эксперты поясняют, что, несмотря на частое название «инъекции рыбьей спермы», используемое вещество представляет собой очищенный экстракт ДНК лосося. Он проходит множество этапов очистки, чтобы удалить нежелательные компоненты, что делает его безопасным для использования в косметических целях. Некоторые врачи утверждают, что он помогает регенерировать клетки кожи, благодаря чему она выглядит моложе и даже способствует росту волос.

Однако лечение не лишено риска. Поскольку это вещество на основе белка, возможны аллергические реакции, в том числе сильные отеки. Кроме того, результаты варьируются — некоторые люди видят заметные улучшения, в то время как другим они могут не помочь, если их старение связано с гормональными изменениями.

Всем, кто рассматривает эту процедуру, следует проконсультироваться с врачом.

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