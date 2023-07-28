В России начали продавать часы HONOR, с которыми ребёнок точно не потеряется

Устройство поддерживает сети 4G для видеозвонков, отличается точной геолокацией с помощью восьми инструментов позиционирования и длительным временем автономной работы без необходимости частой подзарядки. Кроме того, смарт-часы обладают водо- и пылезащитой, соответствующей стандарту IP68.

Одной из отличительных особенностей является 2-Мп камера, позволяющая детям делать фотографии и совершать видеозвонки родителям в формате HD. Часы принимают звонки только с заранее утвержденных номеров и блокируют неизвестных абонентов.

Часы позволяют создавать «безопасные зоны» на карте и оповещать ребенка о выходе за их пределы.

HONOR CHOICE Kids Watch также имеют защищенную закрытую операционную систему, которая предотвращает установку вредных приложений или модификацию программного обеспечения.

В случае чрезвычайных ситуаций часы оснащены функцией экстренного вызова, позволяющей ребенку быстро и легко связаться с родителями.

Стоимость HONOR CHOICE Kids Watch составляет 5990 рублей, а в период с 28 июля по 7 августа приобрести умные часы можно со скидкой в 1000 рублей.