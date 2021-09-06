В России начали следить за работой сотрудников при помощи умных часов Samsung

Сообщается, что компания выбрала устройства Samsung из-за открытой операционной системы. Она позволяет собирать сырые данные сенсоров.

Работникам раздают часы с предустановленными программами, разработанными SOLUT. В течение рабочего дня часы собирают информацию о движениях рук человека. Эти данные передаются на сервер. Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2 при этом не нужно подключать к смартфону. После рабочего дня сотрудники сдают часы на зарядку, а отчёты о деятельности работников поступают начальству.

В отчётах содержится процент полезной работы или бесполезных действий сотрудника. В итоге посекундно воссоздаётся полная картина рабочего дня. Система может распознать, как рабочий выкладывает раствор, товары на полку, работает электроинструментом, использует смартфон и т.д.

В компании говорят, что это решение позволяет повысить производительность и выработку каждого сотрудника.