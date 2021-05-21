В России начались продажи нового фитнес-браслета Xiaomi

Браслет предлагается в чёрном цвете. Как говорит сама Xiaomi, новый браслет получил больше полезных функций, обновлённый дизайн циферблатов и иконок.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 125 мАч, он полностью заряжается за два часа. Одной зарядки хватает до 19 дней в экономном режиме. Под неэкономным режимом имеется в виду использование функций для постоянного мониторинга дыхания, пульса и уровня стресса. В таком случае заряда хватает на пять дней.

Фитнес-трекер совместим с ремешками шестого и пятого поколения. Устройство получило экран диагональю 1,56 дюйма разрешением 152х486 пикселей. Это больше, чем было в предыдущем браслете.