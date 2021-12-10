В России начались продажи новых часов Huawei с двухнедельным временем работы

Первая модель Huawei Watch GT 3 имеет вращающуюся кнопку с тактильной обратной связью, весит 42,6 грамма в версии 46 мм и 35 граммов в версии 42 мм. Ремешки выполнены из каучука и телячьей кожи. Часы могут мониторить пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), уровень стресса и отслеживать менструальный цикл. Также Huawei обещает, что 46-мм Watch GT 3 могут работать до двух недель без подзарядки.

Модель Huawei Watch GT Runner весит 38,5 грамма, имеет антибактериальный силиконовый ремешок. Часы могут круглосуточно отслеживать опасные симптомы, связанные с сердцем, имеют встроенный барометр и компас. Эти часы тоже могут работать до 14 дней автономно.

Купить часы можно в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах. Huawei Watch GT 3 46 мм стоят 19 990 рублей, а 42 мм — 17 990 рублей. Модель Huawei Watch GT Runner оценена в 22 990 рублей.