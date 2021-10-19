В России начались продажи версии браслета Xiaomi Mi Smart Band 6 с поддержкой бесконтактных платежей

Напомним, фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 6 оснащён аккумулятором ёмкостью 125 мАч. Компания утверждает, что устройство может полностью зарядиться за два часа, а одной зарядки хватает на 19 дней работы в экономном режиме.

Браслет может непрерывно мониторить дыхание, пульс и уровень кислорода в крови. В таком случае заряда хватает на пять дней. Экран фитнес-браслета составляет 1,56 дюйма. Его разрешение — 152 х 486 пикселей.

NFC-модуль позволяет осуществлять бесконтактные платежи. Воспользоваться этой функцией первыми смогут держатели карт Mastercard. В такой версии браслет оценён в 4490 рублей. 20 октября новинка появится на mi.com, а с 21 октября браслет будет доступен и в других магазинах.