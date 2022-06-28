В России обнаружили новый штамм конго-крымской лихорадки

Как пишет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжёлой геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%. Симптомы болезни появляются внезапно: начинаются с повышенной температуры, мышечной боли, головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и чувствительности к свету. Смерть обычно наступает на второй неделе заболевания. У выздоравливающих пациентов улучшение, как правило, начинается на девятый или десятый день после начала заболевания.

В Сеченовском университете сообщили, что вирус распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и на юге европейской части РФ. Анализ показал, что штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов). Учёные будут изучать новый штамм.