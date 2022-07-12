В России обнаружили первый случай заражения обезьяньей оспой

По информации Роспотребнадзора, обезьянью оспу выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент находится в больнице, он изолирован. Отмечается, что инфекцию он переносит в лёгкой форме.

Медики сейчас устанавливают, с кем мог контактировать молодой человек. У него же болезнь обнаружили благодаря тест-системам, ранее направленным в регионы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

С 1 января по 22 июня 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о 3413 лабораторно подтверждённых случаях оспы обезьян и одном летальном исходе в пяти регионах.