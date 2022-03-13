В России обнаружили связь между уровнем металлов в организме и раком молочной железы

Анализировали специалисты в ходе исследования волосы и сыворотку крови. Первый материал помогает понять, как изменялось количество металлов в организме человека в течение некоторого времени (до одного-двух месяцев), второй - уровень металлов в настоящее время.

Выяснилось, что у женщин с опухолями, особенно злокачественными, в волосах было больше ванадия и хрома, чем у здоровых. В то же время уровень марганца у участниц с раком и доброкачественными опухолями них был ниже. Сыворотка крови в то же время демонстрировала другое соотношение металлов (мало кобальта и много меди), за исключением марганца, которого также было меньше.

Кроме того, факторами, влияющими на развитие опухолей молочной железы, являются уровень хрома (в волосах), цинка и марганца (именно низкий уровень в сыворотке крови).

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