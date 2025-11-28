В России одобрили два новых индивидуальных препарата для лечения рака

В России одобрили два новых индивидуальных препарата для лечения ракаКаждому своё
мРНК-вакцина «НЕООНКОВАК»
Предназначена для лечения меланомы кожи на разных стадиях. Разработана совместно с научными центрами им. Гамалеи и им. Блохина.
Пептидная вакцина «Онкопепт»
Используется для лечения метастатического рака кишечника, когда другие методы лечения не дали результата.
Препараты создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Изготавливаются непосредственно в медицинских учреждениях. Пока будут применяться ограниченно, под строгим контролем врачей.
Эффективность и безопасность продолжают изучаться.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что это только начало применения новой технологии, и она не является панацеей, а дополняет существующие методы лечения.
