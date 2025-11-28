В России одобрили два новых индивидуальных препарата для лечения рака

мРНК-вакцина «НЕООНКОВАК»

Предназначена для лечения меланомы кожи на разных стадиях. Разработана совместно с научными центрами им. Гамалеи и им. Блохина.

Пептидная вакцина «Онкопепт»

Используется для лечения метастатического рака кишечника, когда другие методы лечения не дали результата.

Препараты создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Изготавливаются непосредственно в медицинских учреждениях. Пока будут применяться ограниченно, под строгим контролем врачей.

Эффективность и безопасность продолжают изучаться.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что это только начало применения новой технологии, и она не является панацеей, а дополняет существующие методы лечения.

