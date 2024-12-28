В России одобрили отечественный препарат для лечения рака простаты

Опубликовано 28 декабря 2024, 08:151 мин.
В России одобрили отечественный препарат для лечения рака простаты223Ra
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России одобрило отечественный препарат для лечения рака предстательной железы, пишет Лента.ру. О регистрации радиофармпрепарата отечественной разработки «Ракурс (223Ra)» ведомство сообщило на своем официальном Telegram-канале.
По данным ФМБА, «Ракурс» (223Ra) воздействует на метастазы и облегчает боль, снижая потребность в дополнительных лекарствах. По словам официальных лиц, одобрение этого отечественного препарата поможет устранить логистические задержки и повысить доступность лечения для пациентов.
Это заявление отражает текущие усилия по улучшению онкологической помощи в России. 24 декабря появились сообщения о том, что в России начнутся клинические испытания первой фазы вакцины против рака, в которых примут участие 50 пациентов.