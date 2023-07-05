В России после укуса паука подросток попал в реанимацию

По данным властей, 13-летний мальчик помогал своей бабушке в саду, когда черный паук укусил его за левое колено. В течение 15-20 минут он почувствовал сильную боль в левой ноге, животе и спине. Он также жаловался на жжение и боль в груди. Мальчика сначала доставили в Волжскую детскую больницу, а затем перевели в реанимационное отделение Центра острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25.

После получения соответствующего лечения его состояние улучшилось и было оценено как умеренно тяжелое. С тех пор он был переведен в отделение детской токсикологии.

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