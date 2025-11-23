В России предложили новый метод изучения здоровья сердца

Титин синтезируется в сердце и скелетных мышцах и образует «эластичные» нити, которые обеспечивают механическую прочность и растяжимость мышечных волокон. В частности, исследователей интересует высокомолекулярная NT-изоформа титина. Она присутствует в поперечнополосатых мышцах взрослых млекопитающих.

Учёные предложили пять ключевых параметров для анализа после высокоразрешающего ДСН-гель-электрофореза, включая количество NT-изоформы и соотношение протеолитических фрагментов к полным формам титина.

Так, стало известно, что наличие NT связано с правильной структурой саркомеров: в эмбриональном сердце крысы NT не обнаружена, тогда как в зрелых кардиомиоцитах она присутствует.

При заболеваниях сердца содержание титина, особенно NT-изоформы, снижается. Это делает предложенный метод анализа полезным для ранней диагностики изменений в сердечной мышце.

