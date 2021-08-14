В России приступили к созданию лекарства для лечения псориаза на основе борщевика

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:04
В России приступили к созданию лекарства для лечения псориаза на основе борщевикаНад этим работают учащиеся Алтайского государственного университета
Как отмечает "Научная Россия", из этого растения-сорняка планируется создать фармакологически активные субстанции, которые помогут бороться с псориазом.
Этот проект, по словам пресс-службы университета, разрабатывается в рамках бизнес-инкубатора.
Борщевик Сосновского, а точнее, вещества (фуранокумарины), которые находятся в нём, способны устранить заболевания кожи. Также исследователи выражают надежду на то, что таким образом можно будет решить проблему неконтролируемого распространения зарослей этого растения.
Кроме того, сотрудники вуза сообщают, что уже сейчас обнаружено несколько уникальных свойств борщевика. Необходимые для создания лекарства вещества учёные сейчас получают из растения при помощи экстрактора Сокслета. Одновременно с этим изучаются другие варианты извлечения таких веществ.