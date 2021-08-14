В России приступили к созданию лекарства для лечения псориаза на основе борщевика

Этот проект, по словам пресс-службы университета, разрабатывается в рамках бизнес-инкубатора.

Борщевик Сосновского, а точнее, вещества (фуранокумарины), которые находятся в нём, способны устранить заболевания кожи. Также исследователи выражают надежду на то, что таким образом можно будет решить проблему неконтролируемого распространения зарослей этого растения.