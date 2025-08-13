В России проверили провокационные пробы для детей с потенциальной аллергию

Учёные совместно с Детской городской больницей № 9 изучили 130 детей от 6 месяцев до 17 лет с подозрением на аллергию на молоко или яйца. Сначала проводились стандартные анализы крови и кожные тесты, после чего часть детей получала небольшие порции потенциального аллергена с интервалом 15 минут в условиях палаты интенсивной терапии. Врачи наблюдали за детьми несколько часов после последней дозы.

Результаты показали, что тяжёлых аллергических реакций не было, а только у 6 % детей диагноз подтвердился. Это значит, что большинство детей (94 %) раньше находились на ограничительной диете без необходимости. Такие ограничения создают трудности: ребёнок не может есть вместе с другими, родители тратят время и деньги на особое меню.

Новая методика будет включена в обновлённый клинический протокол по диагностике пищевой аллергии и станет доступна в профильных больницах Москвы и других регионов РФ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.