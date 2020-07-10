В России проверят влияние 5G на человеческий организм

Испытания пройдут в Москве. Специалисты будут использовать специализированный стенд на базе полного комплекта оборудования для всех действующих в настоящее время сотовых сетей. Испытания будут длиться в течение всего 2020 года.

Эксперимент позволит определить безопасный уровень излучения оборудования для сетей GSM, 3G, LTE и 5G. Полученные данные направят в Роспотребнадзор и Минздрав. На них будут опираться при составлении нормы.

Сейчас не существует ни одного доказательства опасности 5G для здоровья. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказано, что сети пятого поколения не способствуют распространению коронавирусной инфекции.