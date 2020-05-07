В России рассказали о погрешностях в определении пройденной дистанции многими фитнес-браслетами

Эксперты организации протестировали десять моделей фитнес-браслетов шести брендов. Все они прошли одинаковые проверки в одних и тех же лабораторных условиях.

Тесты показали, что только четыре из десяти проверенных моделей показывают пройденную дистанцию корректно. А вот что касается подчёта сердечного ритма, то лишь одна модель показала корректные результаты.

Отмечается, что наименьшую погрешность фитнес-браслеты дают при интенсивной тренировке. Лучшим показателем автономности у протестированных устройств оказался срок в 11 дней. Эксперты отметили, что видимой связи между ценой устройства и ёмкостью аккумулятора нет.

Кроме того, в Роскачестве назвали фитнес-браслеты с наиболее удобными и простыми в использовании приложениями. Это Galaxy Fit e и две модели Fitbit: Charge 3 и Inspire HR.