В России разработали биокерамические импланты для восстановления костей

Также специалисты изучили методику вживления импланта при восстановления кости черепа после трепанации (операция, в ходе которой пробуравливается кость черепа). Эксперименты доказали, что новая разработка имеет высокую степень биосовместимости с костной тканью.

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