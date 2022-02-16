В России разработали биокерамические импланты для восстановления костей

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В России разработали биокерамические импланты для восстановления костейОни помогут устранить различные дефекты
Сейчас команда исследователей из Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиПМ ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета Минздрава России (ТГМУ) работает над изучением подходящей для имплантации биокерамики. Первые испытания новых имплантов уже состоялись. Подробнее - в статье.
Исследователи из Дальневосточного федерального университета создали новую разновидность биокерамики. В её основе лежит диоксид циркония, который содержит синтетический аналог натуральной кости. Метод, который использовали для этого учёные, называется сверхбыстрым спеканием.
Также специалисты изучили методику вживления импланта при восстановления кости черепа после трепанации (операция, в ходе которой пробуравливается кость черепа). Эксперименты доказали, что новая разработка имеет высокую степень биосовместимости с костной тканью.
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Источник: Научная Россия