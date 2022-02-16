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В России разработали биокерамические импланты для восстановления костей

Они помогут устранить различные дефекты
Сейчас команда исследователей из Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиПМ ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета Минздрава России (ТГМУ) работает над изучением подходящей для имплантации биокерамики. Первые испытания новых имплантов уже состоялись. Подробнее - в статье.
В России разработали биокерамические импланты для восстановления костей

Исследователи из Дальневосточного федерального университета создали новую разновидность биокерамики. В её основе лежит диоксид циркония, который содержит синтетический аналог натуральной кости. Метод, который использовали для этого учёные, называется сверхбыстрым спеканием.

В России разработали биокерамические импланты для восстановления костей

Также специалисты изучили методику вживления импланта при восстановления кости черепа после трепанации (операция, в ходе которой пробуравливается кость черепа). Эксперименты доказали, что новая разработка имеет высокую степень биосовместимости с костной тканью.

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Источник: Научная Россия
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