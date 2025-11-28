В России разработают новые методы лечения и улучшения работы мозга

Основные направления исследований:

Лечение заболеваний — ученые работают над всеми социально значимыми болезнями нервной системы

Изучение здорового мозга — новое перспективное направление, включающее исследования по улучшению памяти и концентрации

Учёные начали заниматься не только патологией центральной нервной системы, но и здоровым мозгом. Это включает расширение объема рабочей памяти, повышение концентрации и другие возможности. В пресс-конференции участвовали ведущие специалисты в области нейронаук.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.