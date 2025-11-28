В России разработают новые методы лечения и улучшения работы мозга

Опубликовано 28 ноября 2025, 20:051 мин.
В России разработают новые методы лечения и улучшения работы мозгаПроцесс идёт
В Москве ведущие российские ученые-неврологи рассказали о новых подходах к лечению заболеваний нервной системы и развитию возможностей человеческого мозга. Мероприятие было приурочено к 80-летию Российского центра неврологии и нейронаук.
Основные направления исследований:
-
Лечение заболеваний — ученые работают над всеми социально значимыми болезнями нервной системы
-
Изучение здорового мозга — новое перспективное направление, включающее исследования по улучшению памяти и концентрации
Учёные начали заниматься не только патологией центральной нервной системы, но и здоровым мозгом. Это включает расширение объема рабочей памяти, повышение концентрации и другие возможности. В пресс-конференции участвовали ведущие специалисты в области нейронаук.
