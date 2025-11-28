Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 ноября 2025, 20:05
1 мин.

В России разработают новые методы лечения и улучшения работы мозга

В Москве ведущие российские ученые-неврологи рассказали о новых подходах к лечению заболеваний нервной системы и развитию возможностей человеческого мозга. Мероприятие было приурочено к 80-летию Российского центра неврологии и нейронаук.
Основные направления исследований:

  • Лечение заболеваний — ученые работают над всеми социально значимыми болезнями нервной системы

  • Изучение здорового мозга — новое перспективное направление, включающее исследования по улучшению памяти и концентрации

Учёные начали заниматься не только патологией центральной нервной системы, но и здоровым мозгом. Это включает расширение объема рабочей памяти, повышение концентрации и другие возможности. В пресс-конференции участвовали ведущие специалисты в области нейронаук.

