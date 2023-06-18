В России разработают устройство для занятий спортом на диване по «космическим» технологиям

В России разработают устройство для занятий спортом на диване по «космическим» технологиямОно работает по принципу электростимуляции определённых мышц
Российские учёные разработают устройство для электростимуляции мышц, которое будет полезно космонавтам во время долгих полётов или маломобильным людям, которые не могут заниматься с тяжестями
Специалисты из Института медико-биологических проблем РАН работают над созданием электромиостимулятора для использования дома. Они планируют объединить лучшие достижения космической медицины в этом устройстве.Об этом рассказала заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики института, Елена Томиловская.
По словам Томиловской, опытный образец электромиостимулятора, который можно будет выпустить в серийное производство, планируется завершить к концу 2024 года. Этот прибор объединит два вида стимуляторов, используемых в космической медицине. Один из них предназначен для тренировки силы и больших мышц, которые помогают нам двигаться и поднимать тяжести. Другой направлен на тренировку выносливости и мышц, поддерживающих позу. Целью создания нового устройства является объединение этих двух режимов тренировок в одном приборе.
Предполагается, что электромиостимулятор будет полезен для пожилых людей и тех, кто не может заниматься активными физическими упражнениями. Он может быть особенно полезен для людей, ограниченных в движении из-за изоляции или травм. Также его можно будет использовать для реабилитации людей, перенесших COVID-19 и находившихся в условиях ограниченной физической активности.
Несмотря на то, что электромиостимулятор не может полностью заменить физические тренировки и ходьбу, он представляет хорошую альтернативу для людей, которые не могут заниматься активными физическими упражнениями. Устройство будет относительно легким, весом около 5 кг. Планируется провести испытания на людях, которые находились в состоянии невесомости в течение 7 суток, чтобы оценить, насколько электростимуляция может помочь предотвратить изменения, которые происходят в мышцах после продолжительного отсутствия двигательной активности.
Эта разработка осуществляется в рамках Павловского центра "Интегративная физиология - медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии стрессоустойчивости" (НЦМУ). Институт медико-биологических проблем принимает участие в работе этого центра с 2020 года. Цель НЦМУ - разработка передовых практических методик в области здравоохранения. В рамках этого центра также создан "Центр изучения и профилактики эффектов долговременной изоляции" на базе Института медико-биологических проблем.