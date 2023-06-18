В России разработают устройство для занятий спортом на диване по «космическим» технологиям

Специалисты из Института медико-биологических проблем РАН работают над созданием электромиостимулятора для использования дома. Они планируют объединить лучшие достижения космической медицины в этом устройстве.Об этом рассказала заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики института, Елена Томиловская.

По словам Томиловской, опытный образец электромиостимулятора, который можно будет выпустить в серийное производство, планируется завершить к концу 2024 года. Этот прибор объединит два вида стимуляторов, используемых в космической медицине. Один из них предназначен для тренировки силы и больших мышц, которые помогают нам двигаться и поднимать тяжести. Другой направлен на тренировку выносливости и мышц, поддерживающих позу. Целью создания нового устройства является объединение этих двух режимов тренировок в одном приборе.

Предполагается, что электромиостимулятор будет полезен для пожилых людей и тех, кто не может заниматься активными физическими упражнениями. Он может быть особенно полезен для людей, ограниченных в движении из-за изоляции или травм. Также его можно будет использовать для реабилитации людей, перенесших COVID-19 и находившихся в условиях ограниченной физической активности.

Несмотря на то, что электромиостимулятор не может полностью заменить физические тренировки и ходьбу, он представляет хорошую альтернативу для людей, которые не могут заниматься активными физическими упражнениями. Устройство будет относительно легким, весом около 5 кг. Планируется провести испытания на людях, которые находились в состоянии невесомости в течение 7 суток, чтобы оценить, насколько электростимуляция может помочь предотвратить изменения, которые происходят в мышцах после продолжительного отсутствия двигательной активности.

Эта разработка осуществляется в рамках Павловского центра "Интегративная физиология - медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии стрессоустойчивости" (НЦМУ). Институт медико-биологических проблем принимает участие в работе этого центра с 2020 года. Цель НЦМУ - разработка передовых практических методик в области здравоохранения. В рамках этого центра также создан "Центр изучения и профилактики эффектов долговременной изоляции" на базе Института медико-биологических проблем.