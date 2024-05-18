В России решили запретить ароматизированные жидкости для электронных сигарет

Опубликовано 18 мая 2024, 08:15
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В России решили запретить ароматизированные жидкости для электронных сигаретВ рамках борьбы с вейпингом
Правительство намерено ввести запрет на ароматизированные жидкости для электронных сигарет, пишет «Коммерсантъ». Министерство здравоохранения подготовило список запрещенных добавок, включая пищевые ароматизаторы, пищевые добавки и различные химические вещества, которые повышают «привлекательность» вейпинга. Если закон будет принят, в продаже останутся только никотиносодержащие жидкости.
Эта мера направлена на снижение потребления никотиновых продуктов, особенно среди молодежи. Медицинские эксперты поддерживают запрет, ссылаясь на серьезные риски для здоровья, связанные с вейпингом, такие как сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания легких.
Предлагаемые правила следуют международным прецедентам: подобные запреты уже действуют в Венгрии, Китае и нескольких штатах США. Эта инициатива отражает более широкие усилия по сдерживанию растущей популярности электронных сигарет путем отказа от ароматизаторов, привлекательных для молодых пользователей.