В России решили запретить ароматизированные жидкости для электронных сигарет

Эта мера направлена на снижение потребления никотиновых продуктов, особенно среди молодежи. Медицинские эксперты поддерживают запрет, ссылаясь на серьезные риски для здоровья, связанные с вейпингом, такие как сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания легких.

Предлагаемые правила следуют международным прецедентам: подобные запреты уже действуют в Венгрии, Китае и нескольких штатах США. Эта инициатива отражает более широкие усилия по сдерживанию растущей популярности электронных сигарет путем отказа от ароматизаторов, привлекательных для молодых пользователей.