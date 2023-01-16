В России резко снизились продажи газировки без сахара

За год продажи газировки без сахара снизились почти на 10%. Компании, которые пытаются своими продуктами заменить колу, сейчас сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, напитках.

При этом в деньгах продажи газировки без сахара увеличились на 3,6% из-за роста цен. Интересно, что в предшествующий период такие газированные напитки наоборот показывали положительную динамику с точки зрения штучных продаж.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что основная сложность для производителей — обеспечить натуральный вкус при нулевом содержании калорий. А это удаётся не всем.