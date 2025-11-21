В России синтезировали аналоги морских веществ для борьбы с раком

Учёные разработали метод, в котором мягким окислителем служит нитрогруппа, уже присутствующая в исходном соединении. Для активации её окислительных свойств добавляли сильную кислоту и воду. Полученные молекулы могут быть изучены на предмет фармакологической активности, включая “воздействие” на раковые клетки.

Механизмы действия этих соединений изучены частично. Известно, что они могут вызывать самоуничтожение раковых клеток или разрушать мембраны бактериальных клеток, подавляя синтез белков и нуклеиновых кислот.

Исследование открывает новые возможности для разработки лекарств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.